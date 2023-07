Rai: De Carlo (Fdi), ‘no a ruolo Saviano in tv di Stato’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Credo che ci sia poco da riflettere circa la possibilità che Saviano possa ricoprire un ruolo in Rai con la conduzione di una trasmissione. Chi utilizza un linguaggio offensivo, a maggior ragione nei confronti delle istituzioni, non può trovare spazio nella tv di Stato. E la Rai, che anche recentemente ha dimostrato estrema severità su questo aspetto, non può non arrivare alla stessa conclusione con Saviano”. Lo dichiara in una nota Luca De Carlo, senatore di Fratelli d’Italia.