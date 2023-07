Rai: De Cristofaro (Avs), ‘Facci inadeguato per servizio pubblico, sia sospesa striscia’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Sulla vicenda La Russa Jr la giustizia farà il suo corso, come è giusto che sia, ma il giornalista Filippo Facci non può tenere una striscia quotidiana su Rai 2, perché non conosce le più elementari regole deontologiche della professione. Chiediamo all’ad Roberto Sergio di rivedere la sua decisione per ragioni di incompatibilità con quei principi e valori di impegno contro la violenza sulle donne propri del Servizio Pubblico”. Lo ha detto il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra al Senato Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto e membro della commissione Vigilanza Rai.

“Le conclusioni a cui è giunto il giornalista Filippo Facci fanno orrore. Parole spacciate come un verdetto da chi finge di avere una visione informata sulla vicenda, mentre le indagini sono in corso. Il tweet in particolare è nauseante, sembrerebbe una ‘marchetta’ governista in attesa del contratto con la Rai. Facci non è nuovo a certi scivoloni, poco tempo fa l’esternazione razzista nei confronti dei napoletani “ah se lavorassero come piangono” e ora questo attacco a una ragazza che denuncia una presunta violenza. A Facci mancano i requisiti etici essenziali per lavorare nel Servizio Pubblico, ha concluso De Cristofaro”, conclude.