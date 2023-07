Rai: De Monte (Az-Iv), ‘Facci censurato da sindacati giornalisti, incompatibile con servizio pubblico’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Facci, indecoroso e biasimato da Odg, Usigrai e GiULia Giornaliste, è incompatibile con qualunque incarico in Rai. La barbarie del linguaggio usato, lo sprezzo mostrato per la vittima di un reato immondo, rendono intollerabile qualunque suo accostamento con il servizio pubblico. La televisione degli italiani pagata dagli italiani non può concedere spazio a chi usa espressioni violente e sessiste spacciate per libertà di opinione e addirittura grida al malinteso”. Così Isabella De Monte, deputata di Azione-Italia Viva, commenta il caso riguardante Filippo Facci.