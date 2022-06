Rai: Di Nicola (M5S), ‘nomine spettacolo poco edificante’

Giugno 8, 2022

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Adesso che il consiglio di amministrazione della Rai ha dato parere favorevole alle nomine proposte dall’amministratore delegato Carlo Fuortes qualcosa possiamo dire. Apprendiamo che Mario Orfeo lascia la direzione Approfondimento e diventa direttore del Tg3; Antonio di Bella lascia la direzione Day Time e diventa direttore del genere Approfondimento; Simona Sala lascia il Tg3 e diventa direttrice del genere Day Time. La verità è che questi professionisti, peraltro con il loro assenso, sono stati spostati come pacchi e sotto la regia delle segreterie di partito in nome di una ‘Pax Rai’ chiamata a salvare una situazione veramente critica. Peraltro, nessuna testata giornalistica come il Tg3 potrebbe resistere a ben tre cambi di direzione nel giro di un paio di anni fatte solo per sistemare alcune persone. Bene hanno fatto due consiglieri del Cda Rai a manifestare il loro dissenso”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle Primo Di Nicola, membro della commissione di vigilanza Rai.

“Il servizio pubblico non può continuare a funzionare in questo modo. Criticità nella gestione e voracità della politica continuano a logorare la credibilità del servizio pubblico. I cittadini che pagano il canone avrebbero diritto a ben altro. Continuiamo nel nostro impegno per dare agli italiani la tv della quale hanno bisogno per informarsi correttamente. Ma una riforma della governance è sempre più necessaria. Solo una Rai autonoma dai partiti merita di essere sovvenzionata con il canone. Altrimenti meglio abbandonarla al proprio destino e privatizzarla”, conclude Di Nicola.