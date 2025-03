Rai, domani il Cda ma slittano le nomine

5 Marzo 2025

Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – “Non ci saranno nomine all’ordine del giorno del Cda Rai convocato per domani. L’azienda rimane dunque bloccata perché dentro la maggioranza politica e dentro la maggioranza del Consiglio di amministrazione non si è raggiunto l’accordo sul complesso delle direzioni da assegnare. Così si consegna colpevolmente alla totalità dei dipendenti e all’opinione pubblica l’immagine di una Rai talmente schiava delle note ‘compatibilità politiche’ da rinviare ogni decisione: comprese quelle unanimemente giudicate urgenti per superare le evidenti criticità dell’organizzazione per generi”. Lo dice in una nota il consigliere d’amministrazione Rai, Roberto Natale.

Per Natale “è un comportamento irresponsabile, che sporca il brillante successo di Sanremo zavorrando ancora una volta la Rai con una nuova, evitabilissima dimostrazione di subalternità. Né vale invocare la mancata soluzione del rebus presidenza, il blocco della Vigilanza, lo stallo della discussione sulla riforma della governance”.

“Pur in un contesto così difficile, l’interesse aziendale impone di uscire da questa palude e decidere, praticando una doverosa autonomia. In attesa dell’indispensabile riforma che il Media Freedom Act ci impone, l’azienda non può rischiare di affondare negli interim”, conclude.