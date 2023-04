Rai: Filini (Fdi), ‘Annunziata scrive altra pessima pagina di giornalismo’

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Oggi è stata scritta un’altra pessima pagina di giornalismo in Rai, con Lucia Annunziata che dimentica ancora una volta di essere una giornalista del servizio pubblico e indossa le vesti di oppositrice del Governo Meloni. Arrivare a parlare di un 25 aprile di diritti negati perché il Governo italiano avrebbe ‘tagliato corto il diritto all’immigrazione’ non è solo sintomo di faziosità, ma addirittura di scarsa conoscenza delle norme: in nessuna parte del mondo esiste il diritto ad immigrare in maniera indiscriminata e senza controllo.” Lo afferma il deputato Francesco Filini, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Vigilanza Rai.

“Quanto ha senso -aggiunge- che la Rai continui ad essere strumento per la propaganda politica? Non possiamo più accettare questo modo di utilizzare il servizio pubblico, nel prossimo ciclo di audizioni in commissione Vigilanza con i vertici aziendali chiederemo conto di queste ed altre vicende”.