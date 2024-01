Rai: Floridia, ‘M5S non partecipa a sit in 7 febbraio’**

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Il Movimento 5 Stelle parteciperà al sit in del 7 febbraio? “No. Ogni forza politica agisce come ritiene più opportuno ma qui il problema è strutturale e va affrontato in sede di riforma, così come va affrontato quello della trasformazione dell’informazione e del contrasto alle fake news”. Così Barbara Floridia dei 5 Stelle, presidente della commissione Vigilanza Rai, su Fb.