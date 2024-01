Rai: Foti, ‘da sinistra rosicata spaziale’

Gennaio 27, 2024

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “La sinistra sempre più disperata e che vorrebbe dettare la linea editoriale dei media, non sa più a cosa aggrapparsi per attaccare il Governo del fare, ovvero il Governo Meloni. Questa volta, da parte di alcuni parlamentari e della solita stampa schierata da una sola parte, pur di screditare il ministro Lollobrigida -definendolo anche con epiteti vergognosi- si scaglia contro il Tg1, ‘reo’ di aver ospitato proprio il ministro per parlare insieme al colonnello dell’Aeronautica militare Villadei- in collegamento dalla Stazione spaziale- della missione internazionale per portare cibo italiano in orbita e sostenere la campagna per il riconoscimento della cucina italiana patrimonio Unesco. Svilente davvero che quello che loro tentano a tutti i costi di sminuire e classificare come missione macchiettistica, altro non è che una importante missione ufficiale, svolta in collaborazione con la Nasa, per valorizzare i prodotti italiani e per garantire ai nostri astronauti che percorreranno migliaia di chilometri, prodotti di qualità che garantiscano loro benessere”. Lo afferma il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti.

“Il prode del Pd Ruotolo, uno dei primi a uscire, è poi lo stesso -aggiunge- che non ha detto una sola parola quando una ristoratrice veniva incalzata da alcuni giornalisti per una recensione, il cui epilogo purtroppo lo conosciamo. Ricordiamo loro che i collegamenti televisivi della missione spaziale sono condizionati da orari dettati dalla Nasa e non dai tg. Non sapere ciò è pura ignoranza, mista a una rosicata ‘spaziale’ per restare in tema”.