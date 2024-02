Rai: Frassinetti (Fdi), ‘trasmettiamo serie Mameli nelle scuole’

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Ho trovato la serie tv dedicata a Goffredo Mameli il ragazzo che sognò l’Italia” molto emozionante e rappresentativa di valori essenziali come quello dell’amore verso l’Italia. Inoltre è ben descritto il contesto storico risorgimentale che spiega tra l’altro la nascita del nostro Inno. Sarebbe bello se questa serie potesse essere trasmessa nelle scuole, per esempio in concomitanza con il 17 marzo, anniversario dell’Unita d’Italia. A tal proposito esiste già una legge che prevede che in quella data si insegni il testo del nostro Inno e si parli della nostra bandiera”. Così Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione ed al merito.