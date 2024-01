Rai: Fratoianni, ‘pdl e sit in? Ci siamo’

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “L’opposizione si preoccupa di Rai e informazione e propone pdl e sit in per il pluralismo? Bene, ci siamo, anche perchè lavoriamo da almeno 15 anni con movimenti ed associazioni per la libertà di stampa e abbiamo pdl presentate da tempo, l’ultima con Angelo Bonelli nell’agosto scorso”. Lo scrive su twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Attenzione però – aggiunge il leader di Si – ricordiamoci di tutto quando governeremo, o faremo la figura che fanno gli esponenti della destra, tipo Salvini e Meloni in queste settimane”.