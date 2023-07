Rai: Fratoianni, ‘se vertici lo sostengono perché giornalismo inchiesta via da contratto servizio?’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Se gli attuali vertici della Rai sostengono a parole di valorizzare il giornalismo d’inchiesta come uno dei pilastri del servizio pubblico radio tv, per quale motivo allora non può avere il suo legittimo spazio, nero su bianco, nel Contratto di Servizio 2023/2028? Di che cosa hanno paura? Quale fastidio dà e a chi?”. Così, su Twitter, Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra in merito alla polemica dei giorni scorsi per cui, dal nuovo contratto di servizio della Rai, non ci sarebbe più il riferimento al giornalismo d’inchiesta.