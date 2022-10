Rai: Fuortes conferma lavori in corso su rientro Fiorello**

Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Ritengo indispensabile precisare che il progetto editoriale è ancora in fase di definizione, compresa la sua collocazione nei palinsesti. Oltre all’approdo su RaiPlay, è in corso la valutazione sul canale televisivo più adatto ad accogliere il progetto innovativo dello straordinario artista. La Rai avrà cura di comunicare il progetto definitivo non appena verrà ultimato”. Così l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes riguardo al rientro di Fiorello sui canali Rai e a quanto riportato in questi giorni sulla stampa.