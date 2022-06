Rai: Fuortes, ‘la mia risposta su conflitto interessi agenti in forma scritta alla Vigilanza’

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Consegno in forma scritta alla presidenza della Commissione la mia risposta in merito all’attuazione della risoluzione della Commissione di Vigilanza sul conflitto di interessi fra agenti e produttori”. A causa dei tempi stretti dovuti alle riunioni delle aule parlamentari l’ad Rai Carlo Fuortes ha consegnato il report chiesto dal presidente della bicamerale Alberto Barachini e sollecitato in questi mesi dal segretario della Commissione Michele Anzaldi.

Si tratta, in particolare, della ‘risoluzione sull’adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo’.