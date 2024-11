Rai: Gasparri, ‘bene Agcom, Report ha violato silenzio elettorale’

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Bene l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni che ha accolto il mio esposto e confermato quello che avevo già detto: Report ha violato il silenzio elettorale con un servizio che non aveva giustificazioni di cronaca, visto che riguardavano vicende passate, mentre erano in corso le elezioni in Liguria e i cittadini del territorio si recavano alle urne per votare. Peraltro, un inutile tentativo di sabotaggio visto la sconfitta della sinistra in Liguria”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Vigilanza Rai.

“È tempo che la Rai riconduca ai canoni della legge questa trasmissione che agisce chiaramente per scopi politici di parte in maniera pretestuosa e talvolta illegale. Il mio esposto ha consentito di chiarire questa vicenda che viola ogni regola. Vergogna per Report, un programma che non subisce le conseguenze solo per la lentezza della giustizia, ma che questa volta è stato sconfitto grazie all’azione dell’Agcom che ringrazio ancora una volta”, conclude Gasparri.