Rai: Gasparri, ‘cdr Rainews24 ha perso occasione per evitare figuraccia’

Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Non mi lascio né intimidire né ammutolire da un temerario comunicato del cdr di Rainews24, che dovrebbe usare per ben altre cause questi toni bellicosi. Rivendico la mia doverosa azione. Come membro della commissione bicamerale parlamentare di Vigilanza sulla Rai ho chiesto all’azienda se si siano verificati casi in cui persone non dotate della adeguata qualifica professionale abbiano svolto funzioni di coordinamento redazionale. Alcuni hanno fatto in rete il nome di Di Trapani, in sua confusa difesa. Si vedrà se ci sia stata questa situazione a suo carico, non di un giornalista qualunque, ma del capo del sindacato interno della Rai nel passato, ora addirittura con un incarico sindacale più importante”. Lo scrive in una nota Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di Palazzo Madama.

“A mio avviso – continua il componente della commissione di Vigilanza Rai – si tratta di un fatto grave, sul quale l’azienda dovrà fare le opportune verifiche, per vedere se i fatti dovessero sussistere. Io ho fatto una domanda, ma il cdr, seccato da richiami contrattuali, evidentemente ritiene impropria l’azione di controllo parlamentare con interrogazioni”. Gasparri precisa poi delle altre questioni: “Per quanto riguarda lo scambio di messaggi, ho poi semplicemente risposto a persone che mi hanno offeso e insolentito. Tra i quali un tale Cappuccio, che non conosco e che non so quali funzioni svolga. E per quanto riguarda la vicenda dell’automobile e del parcheggio, non c’è nessuna minaccia. Forse sarà l’interessato che dovrà chiarire i risvolti della vicenda di cui tanti parlano in Rai e che lo riguarda personalmente. Nessun pericolo, semmai vere e proprie vicende da cinepanettone. Che per ragioni di privacy lascio all’interessato raccontare, se lo riterrà”.

“Quindi questi toni bellicosi sono penosi e ridicoli. Il cdr di Rainews24 ha perso una buona occasione per evitare una figuraccia”, conclude il senatore azzurro.