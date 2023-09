Rai: Gasparri, ‘meglio ‘gasparrite’ che ‘bordocampismo’ di ambienti vicini a Usigrai’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Una delle consuete e inutili note dell’Usigrai, che polemizza con Pluralismo e Libertà, accusata sostanzialmente di dire la verità mentre l’Usigrai si dedica ad altri generi letterari, accusa questa componente di essere affetta da ‘gasparrite’. Ringrazio per la citazione indiretta. Ma meglio la ‘gasparrite’ che il ‘bordocampismo’, quella sì, una malattia che colpisce ambienti vicini all’Usigrai. E sì, perché si parla di alcune nomine assolutamente corrette e si trascurano cose minori, ma certamente strane, come l’impiego in testate nazionali a bordocampo di esponenti di testate locali. Ci chiediamo se dalle parti dell’Usigrai conoscano questo caso”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della commissione di Vigilanza Rai.