Rai: Gasparri, ‘pericoloso intreccio tra attività dossieraggio e Report’

17 Dicembre 2024

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Ho presentato una interrogazione al Presidente della Rai e/o all’Amministrazione delegato, in riferimento all’articolo pubblicato su ‘Il Giornale’ di oggi dove si apprende di un legame diretto tra gli ‘spioni’ milanesi di Equalize e il programma ‘Report’, condotto da Sigfrido Ranucci. Quanto sopra rappresenta un nuovo tassello nell’inchiesta milanese su Equalize, emersa circa due mesi fa con gli arresti dell’ex poliziotto Carmine Gallo e del suo braccio destro Nunzio Calamucci, destinato a infoltire il dibattito sui metodi di giornalismo investigativo utilizzato nel programma Report, già alimentato nei giorni scorsi dalla messa in onda delle conversazioni tra l’ex Ministro Sangiuliano e la moglie”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

“Secondo quanto riportato nell’articolo di stampa, il coinvolgimento del programma Report è emerso nelle dichiarazioni messe a verbale da Calamucci, nel corso dell’interrogatorio di mercoledì scorso da parte del pubblico ministero De Tommasi e del sostituto procuratore nazionale Antimafia Antonello Ardituro. Si apprende, inoltre, dallo stesso articolo che l’ex poliziotto Carmine Gallo, interrogato nella stessa giornata, avrebbe reso una confessione ampia, accusando il proprio capo Enrico Pazzali e molti clienti vip di essere pienamente consapevoli dei metodi illegali alla base dei dossier realizzati da Equalize. Anche Calamucci avrebbe negato di aver hackerato il sistema informatico del Ministero dell’interno, ammettendo tuttavia i numerosi accessi abusivi, di intercettazioni illegali, di pedinamenti informatici gestiti dalla sede di Equalize”.

“È inquietante e desta sconcerto apprendere che, nel corso dell’interrogatorio, Calamucci di sua iniziativa abbia parlato della trasmissione di Ranucci Report, dichiarando di aver passato sottobanco materiale alla redazione e di aver avuto contatti diretti con il giornalista Giorgio Mottola, uno degli inviati della trasmissione. Come riportato dall’articolo menzionato, si tratta di un’accusa pesante considerato che Mottola ha ricevuto le informazioni da un privato e che le stesse, di conseguenza, fossero state acquisite del tutto illegalmente. Desta ancor più sconcerto che Calamucci avrebbe fornito ai pm dettagli dei contatti con Report, dichiarando che in cambio dei dossier riservati che questo forniva alla redazione del programma Report, questa avrebbe fornito a sua volta informazioni a Equalize. Vorremmo sapere se i vertici Rai siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e come valutino la inquietante vicenda che rende palese un pericoloso intreccio tra l’attività di dossieraggio e un programma condotto su una rete televisiva pubblica con metodi oscuri e illegali. Come ritengano di intervenire e quali misure intendano adottare per fare luce sulla conduzione del programma Report condotto da Sigfrido Ranucci e al fine di garantire una corretta gestione del servizio televisivo pubblico”, conclude.