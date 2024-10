Rai: Gasparri, ‘sinistre varie mettono in atto boicottaggio poi vogliono dare ordini a noi?’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Qualcuno si deve mettere in pace con sé stesso. Suscitano davvero ilarità le dichiarazioni di Boccia, grillini ed esponenti vari del Pd che si lamentano del fatto che il centrodestra non si sarebbe presentato alla riunione della Commissione di Vigilanza. Siamo alla commedia dell’assurdo. La riunione, infatti, avrebbe dovuto fissare la data di una riunione della stessa Commissione di Vigilanza per esaminare la proposta di presidenza della Rai. Ma, da più parti, il Pd, i grillini e altri hanno annunciato che non parteciperanno mai a quella riunione, per impedire che qualcuno voti per una buona candidatura e faccia ottenere, a chi deve fare il presidente della Rai, i due terzi dei membri della Vigilanza”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai.

“In pratica – spiega ancora – le varie sinistre annunciano che non andranno a una riunione e si lamentano del fatto che il centrodestra non vada alla riunione che viene convocata per indire una riunione che le sinistre diserteranno. Lo so che sembra uno scioglilingua. Ma più che altro mi pare che stiamo assistendo a uno ‘scioglicervelli’ autolesionistico, praticato a proprio danno dalle sinistre del nostro Parlamento”.

“Vadano pure avanti. Quando decideranno di partecipare alle sedute, sia che si tratti di votare per gli organi della Rai sia che si tratti di votare per la Corte costituzionale, sarà possibile condividere questa positiva esperienza. Ma dal momento che hanno deciso di mettere in atto un boicottaggio non possono pensare di fare i propri comodi e di dare ordini a noi circa la nostra condotta. Ne ho viste tante, ma questa vicenda mi fa davvero ridere a crepapelle”, conclude Gasparri.