Rai: Gelmini, ‘nomine rispettino parità genere, governo aggiusti il tiro’

Maggio 24, 2023

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Mi auguro che, nel quadro del nuovo organigramma Rai, la parità di genere nell’azienda venga realmente applicata. Eppure, di fronte ai nomi che l’Ad Roberto Sergio domani dovrebbe sottoporre al parere del Cda e che stanno circolando in queste ore, spiace vedere che anche l’appello fatto dalla presidente Marinella Soldi a sostegno della parità sia caduto nel vuoto”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Azione e componente della Commissione Vigilanza Rai, nel corso della presentazione del libro “La candidata vincente” di Martina Carone.

“Le donne hanno tutte le carte in regola per ricoprire ruoli di rilievo per capacità e merito. Sta per iniziare una nuova stagione per la Rai, spero il governo aggiusti il tiro. Il servizio pubblico italiano, inoltre, ha il dovere di promuovere una corretta rappresentazione della figura femminile e di impegnarsi per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne”.