Rai: giornalista Usa Wolf apre ciclo interviste Maria Latella su Rai Cultura

25 Febbraio 2025

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Il Washington Post lo ha definito il ‘il miglior giornalista economico del mondo’: è Martin Wolf, scrittore ed editorialista del Financial Times, ad aprire il ciclo di interviste curate da Maria Latella per Rai Cultura, nella puntata in anteprima de “Il potere delle idee”, in onda mercoledì 26 febbraio alle 21.15 su Rai 5. La serie si propone di raccogliere da autorevoli esponenti dei più diversi settori e Paesi le idee su cui hanno fondato il proprio lavoro e quelle su cui si interrogano in questi tempi”. Si legge in una nota.

“L’incontro con Martin Wolf, nella sede londinese del Financial Times, offre la possibilità di cercare risposte, ed idee, sulla democrazia ai tempi di Trump, sul futuro dei media tradizionali e sul capitalismo dei nostri giorni. Su economia e democrazia Martin Wolf ha idee precise tanto da aver dedicato al tema il corposo saggio ‘La crisi del capitalismo democratico’ e spiega come sia sempre più complicato conciliare un un’economia forte con un sistema politico stabile. Wolf è molto diretto anche nei confronti della nuova America guidata da Trump, che considera un alleato inaffidabile, e richiama alla necessità per l’Europa di un deciso rafforzamento, pena la sua stessa esistenza”.

“Quanto a Elon Musk, Zuckerberg e alla possibilità di accedere a una comunicazione globale ‘saltando’ i media tradizionali, Martin Wolf spiega come tutto ruoti intorno all’intrattenimento. Secondo Wolf, infatti, i due imprenditori digitali non sarebbero interessati a fare comunicazione ma solo business e, nel caso di Musk, a costruire la propria influenza attraverso la propaganda, proprio come già accaduto negli anni Venti e Trenta del secolo scorso”. La puntata sarà disponibile anche su Rai Play e sulla piattaforma Rai Play Sound.