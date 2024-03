Rai: giovedì al via presentazione candidature al Cda indicate dal Parlamento**

19 Marzo 2024

Roma, 19 mar (Adnkronos) – Giovedì prossimo, 21 marzo, sul sito della Camera e del Senato verrà pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature al Cda della Rai per i 4 componenti di indicazione del Parlamento. E’ quanto emerso nel corso della capigruppo della Camera. Il termine per la presentazione delle candidature è il 20 aprile.