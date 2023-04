Rai: Graziano (Pd), ‘da troupe Lazio comportamento ammirevole’

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Voglio esprimere tutta la mia solidarietà alla troupe Rai del Lazio che oggi a Ostia , mentre stava raccontando l’occupazione abusiva di una casa popolare da parte di un componente la famiglia Spada, è stata vergognosamente minacciata con lancio di oggetti da persone non identificate. Ammirevole il comportamento della troupe che nonostante la vile intimidazione ha svolto fino in fondo il proprio lavoro”. Lo afferma Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa della Camera.