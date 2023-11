Rai: Graziano (Pd), ‘inaccettabili parole Storace nei confronti di Schlein’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov (Adnkronos) – “Il tema di fondo è, non solo perché era un’intervista dove c’era Candiani, ma Candiani è stato corretto sul piano politico, il problema è Storace. Il problema è la conduzione di questi programmi. Perché se si rappresenta in modo così devastante la posizione di un segretario politico nazionale, chiunque esso sia, mi chiedo, ma che modo è di dire una cosa del genere? Io ritengo questa cosa inaccettabile. Il Pd ritiene questo modus operandi inaccettabile”. Lo ha detto il deputato dem Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai, durante l’audizione di Francesco Pionati, direttore del Giornale radio e Rai radio uno, in riferimento agli apprezzamenti di Francesco Storace, conduttore del programma radiofonico di Rai radio uno ‘Il rosso e il nero’, nei confronti della segretaria del Pd Elly Schlein mentre intervistava il deputato della Lega Stefano Candiani.

“L’ho voluto fare ascoltare perché resti agli atti della commissione di Vigilanza Rai. Perché questo è un problema politico ed è una modalità con la quale si fa comunicazione politica. Non è un modo che è dettato semplicemente dalle ospitate. Per noi è inaccettabile che ci siano cose di questo tipo. Le chiedo una risposta chiara su quello che è accaduto”, ha proseguito Graziano.

“Se io ospito una persona e quella stessa persona da solo parla dicendo tutto quello che vuole in un tempo ‘x’, non conta che io poi possa essere invitato insieme ad altri dieci che semmai sono anche della stessa parte politica. Il tema non è il numero di ospitate ma il modo con cui si fa informazione e i tempi. Lei è una persona molto intelligente, capisce bene quale sia la differenza”, ha aggiunto Graziano rivolgendosi a Pionati.