Rai: Graziano (Pd), ‘maggioranza in confusione, stallo su presidenza blocca servizio pubblico’

30 Ottobre 2024

Roma, 30 ott (Adnkronos) – “Maggioranza ancora in confusione sulla Rai: nessun passo avanti sulla procedura di nomina della Presidenza. È inaccettabile che il servizio pubblico sia, nei fatti, bloccato”. Lo dice Stefano Graziano, capogruppo del Partito democratico in commissione di Vigilanza Rai, che questa mattina ha formalmente richiesto alla presidente Floridia di “convocare con urgenza l’ufficio di presidenza della Vigilanza per includere nell’ordine del giorno il completamento dell’iter istituzionale di nomina della governance Rai”.

“Non era mai accaduto, che a un mese dall’insediamento del nuovo CdA, non fosse ancora stato votato il Presidente di garanzia. Siamo davanti a un atteggiamento irresponsabile e di totale disprezzo verso le regole e verso i cittadini che pagano il canone e che hanno diritto a un servizio pubblico indipendente e trasparente”, conclude Graziano.