Rai: Graziano (Pd), ‘maggioranza passata dall’Aventino a Colle Oppio’

9 Ottobre 2024

Roma, 9 ott (Adnkronos) – “Oggi si è verificato un fatto estremamente grave e senza precedenti: la maggioranza non si è presentata in Commissione di Vigilanza RAI, facendo venir meno il numero legale e bloccando così il funzionamento della commissione che avrebbe dovuto decidere l’iter per l’eventuale nomina della presidenza, che diviene efficace solo con il parere positivo dei due terzi dei componenti della Commissione stessa. Senza questo passaggio, qualsiasi nomina risulta incompleta e inefficace. Ecco perché, non avendo i numeri, la maggioranza vorrebbe adesso aprire il mercato dei voti: diciamo no a Rai Suq”. Lo dice il capogruppo democratico in Commissione di vigilanza Rai, Stefano Graziano.

La maggioranza è passata “dall’Aventino a metodi degni di Colle Oppio. Mai prima d’ora si era infatti assistito a una simile mancanza di responsabilità: la Vigilanza Rai deve poter operare con trasparenza ed efficacia, garantendo il rispetto delle regole e delle istituzioni. Siamo in parlamento non in una sede di partito”, aggiunge Graziano.