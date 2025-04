Rai: Graziano (Pd), ‘rispettare scadenze Emfa e avviare subito iter legislativo riforma’

15 Aprile 2025

Roma, 15 apr (Adnkronos) – “È ormai chiaro che in Italia la governance della Rai è paralizzata da un Governo di centrodestra che non rispetta quelli che dovrebbero essere i principi cardine di un servizio televisivo pubblico al servizio dei cittadini e non riesce o non vuole designare i nuovi vertici aziendali. Tutto questo si riverbera sul funzionamento dell’azienda e della stessa commissione di Vigilanza bloccata da oltre tre mesi”. Lo ha detto Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai, a margine dell’incontro alla stampa estera sul Media freedom act.

“Noi chiediamo che vengano rispettate le scadenze previste dell’Emfa (European Media Freedom Act), rimediando ai ritardi già in essere, in modo da rimettere al centro della discussione politica il pluralismo dell’informazione -ha aggiunto Graziano-. Chiediamo ancora una volta che venga avviato al più presto l’iter legislativo della nuova governance Rai, tutelando il ruolo e la funzione del servizio pubblico radiotelevisivo e la professionalità dei suoi dipendenti”.