Rai: Graziano (Pd), ‘stupisce astensione M5S, nomine senza piano industriale’

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Mi ha molto stupito l’atteggiamento del consigliere dei 5 stelle, credevo si sarebbe compattato con il rappresentante dei dipendenti nel voto contrario alle nomine, un tema che ci preoccupa molto, perché l’azienda Rai ha circa 12mila dipendenti, non pochi”. Così Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Vigilanza Rai, intervenendo a Radio immagina.

“Il rappresentante dei dipendenti Rai, insieme alla presidente Soldi ha votato con noi per due ragioni di fondo: la mancanza di pluralismo e di rappresentanza di genere. Elementi che ci obbligano a riflettere, soprattutto perché queste sono nomine fatte senza un piano industriale e senza un contratto di servizio. Si sarebbe dovuto, invece, discutere prima del piano industriale e solo dopo procedere alle nomine, per avere una visione complessiva dell’azienda e delle risorse, dando una prospettiva ai dipendenti che lavorano e fanno informazione per il servizio pubblico. E onestamente sono davvero stupito che non l’abbia fatto”.