Rai: Gubitosa (M5S), ‘Boschi scenda da cattedra, da IV nessuna lezione’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “È proprio vero il verso della famosa canzone di Fabrizio De Andrè: ‘si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare cattivo esempio’. Una dimostrazione arriva dall’intervista di oggi di Maria Elena Boschi, che forse dimenticando di far parte di Italia Viva prova a impartire lezioni di lotta ai conflitti di interesse. Sentire parlare di trasparenza da chi milita in un partito che rappresenta il classico esempio di unione tra affari e politica, è alquanto bizzarro, se non ridicolo”. Così in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente M5S.

“Oggi Boschi – prosegue l’esponente pentastellato – si è dilettata addirittura nel parlare di programmazione Rai e nomine, senza ricordarsi però che nel 2015 avevano messo in campo una legge che affida definitivamente la tv di Stato nelle mani del governo. Prima di salire sulla cattedra dovrebbe studiare, e ricordarsi che con il suo leader di partito al governo, vennero mandati via conduttori perché troppo distanti dalla linea renziana. O forse si è scordata di quanto Renzi abbia attaccato e continui ad attaccare Report? Un consiglio: non parli del Movimento 5 Stelle, noi all’opposizione ci stiamo per davvero ed è a quella parte dei banchi che spetta la commissione. Lei e i suoi continuino pure a fare finta di stare all’opposizione, perché ormai è chiaro che Italia viva sta dalla parte della maggioranza”, conclude.