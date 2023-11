Rai: in Vigilanza botta e risposta Graziano-Pionati su parole Storace su Schlein

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov (Adnkronos) – “Ma che modo è di dire una cosa del genere? Io ritengo questa cosa inaccettabile. Il Pd ritiene questo modus operandi inaccettabile”. Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai, ha fatto ascoltare in commissione uno spezzone del programma ‘Il rosso e il nero’ in cui Francesco Storace manifesta apprezzamenti su Elly Schlein. “L’ho voluto fare perché resti agli atti della commissione di Vigilanza Rai. Le chiedo una risposta chiara su quello che è accaduto”, ha spiegato il deputato del Pd rivolgendosi al direttore del Giornale radio e Radio Uno Francesco Pionati, udito in Vigilanza.

“Faccio un appello, se si guarda ai casi particolari non se ne esce, troverete sempre qualcosa che non va bene. E’ inevitabile. Lo sforzo è quello di guardare all’aspetto complessivo -ha replicato Pionati-. Capisco Graziano, sicuramente vigileremo perchè non avvenga più, però si contestualizzi. Quel programma non è di approfondimento giornalistico puro. I toni sono alterati per la natura del programma, non è una tribuna politica”.

Graziano ha immediatamente risposto: “Ma si sta a sbeffeggiare sul piano personale e fisico”. E Pionati: “C’è una ironia e un eccesso connaturato al programma, che è una scossa al palinsesto. Ma vedrò e vi assicuro che vigilerò perchè episodi eccessivi non si ripetano, nel rispetto dell’autonomia del giornalista”.