Rai: interrogazione Boschi (Iv) in Vigilanza, ‘firme del Fatto pagate per Cartabianca?’

Roma, 26 giu (Adnkronos) – “I giornalisti e gli opinionisti del Fatto Quotidiano sono pagati dalla Rai per partecipare a Cartabianca?”. Lo chiede la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, vice presidente della Vigilanza Rai, che spiega: “Ho depositato in Commissione di Vigilanza Rai un’interrogazione per fare chiarezza sui compensi e sulle condizioni contrattuali delle firme del Fatto in una trasmissione di approfondimento in onda sul servizio pubblico. I cittadini hanno il diritto di sapere”.