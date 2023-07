Rai: Kelany (Fdi), ‘su canone ministro Giorgetti ha fatto chiarezza, va sostenuto e finanziato’

Luglio 27, 2023

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “L’audizione di oggi del ministro Giorgetti in Vigilanza Rai è stata utile e proficua. Tra i molti argomenti affrontati, qualificante è stato il tema del canone, sul quale il ministro ha fatto chiarezza. Il servizio pubblico ha necessità di essere sostenuto e finanziato, soprattutto in un momento in cui le grandi piattaforme dell’audiovisivo stanno aggredendo il mercato e si rischia che l’offerta pubblica, se depotenziata sotto il profilo economico, venga fagocitata. Discutere di eventuali e nuove modalità di riscossione è sicuramente utile al dibattito, con la consapevolezza che un servizio pubblico che garantisca pluralismo dell’informazione ha bisogno di risorse adeguate. Fratelli d’Italia ha avanzato l’interessante proposta di garantire che le risorse che provengono dal canone siano effettivamente destinate alla Rai, rivedendo quanto invece confluisce sul fondo per l’editoria. Questa può essere una soluzione per razionalizzare e rafforzare il sistema”. Lo dichiara Sara Kelany, deputata di Fratelli d’Italia e componente della commissione Vigilanza Rai.