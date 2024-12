Rai: Lega, ‘Agnes in Ebu ottima scelta, congratulazioni a grande professionista’

6 Dicembre 2024

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Ottima la scelta di Simona Agnes, eletta nel Comitato Esecutivo dell’EBU (European Broadcasting Union) come rappresentante della Rai. Congratulazioni a un’impeccabile professionista che saprà vigilare al meglio per tenere alta la qualità e spingerà per le scelte più adeguate dei media pubblici”. Così i parlamentari della Lega componenti della commissione Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi, ed Elena Murelli.