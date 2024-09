Rai: Lupi, ‘speriamo in Vigilanza confronto con opposizioni’

26 Settembre 2024

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Il voto di oggi dimostra la compattezza del centrodestra. Non condividiamo la scelta aventiniana di parte dell’opposizione: la Rai è la più importante industria culturale italiana ed è patrimonio di tutti, per questo va difesa e valorizzata da tutte le forze politiche. Speriamo che in commissione di Vigilanza si possa procedere all’elezione del presidente Rai così da avere il nuovo Cda al completo e poterci confrontare sul futuro del servizio pubblico con gli stati generali e il lavoro in Parlamento sulla riforma della governance”. Lo afferma il presidente di Noi moderati e commissario in Vigilanza Maurizio Lupi.