Rai: Marattin, ‘Salvini irride professionista, politica non deve fare questo’

Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – La Rai? “Bisogna cambiare il metodo di nomina, usando quello della Bbc. Il Presidente della Repubblica nomina un trust indipendente che gestisce la Rai, e poi, personalmente, venderei tutto tranne una rete, che resterebbe con canone e senza pubblicità: questo è l’unico modo per far uscire la politica dall’azienda. Vendere al mercato assicurandosi che ci sia il pluralismo”. La pensa così il deputato di Iv Luigi Marattin, intervistato da Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Sul tweet di Matteo Salvini su Fabio Fazio, Marattin ha aggiunto: “perché il ministro delle Infrastrutture deve irridere un professionista? La politica non deve far questo”.