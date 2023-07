Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Le parole di Saviano nei confronti di un ministro sono una chiara offesa alle nostre istituzioni. Inaccettabile e inappropriato, quindi, che resti in busta paga della tv di Stato. O per la Rai certe regole valgono solo per Facci che, per molto meno, è stato defenestrato?”. Così Tilde Minasi, senatrice e componente della Lega in Vigilanza Rai.