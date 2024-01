Rai: Montaruli, ‘invitare Pd a riunioni redazione Tg1

Gennaio 27, 2024

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Abituati da decenni a comandare in Rai, a dettare le scalette ai direttori, oggi il Partito democratico ha superato se stesso entrando per l’ennesima volta a gamba testa sulle scelte editoriali del Tg1. Il Pd sta evidentemente impazzendo perché non si capacita che la musica è cambiata. Il nuovo attacco al Tg1, sgangherato e sbagliato perché si confondono le edizioni e non si tiene conto dei testi, vede in Ruotolo (di cui ricordiamo i servizi sulla trattativa Stato-mafia poi finita nel nulla) la punta di diamante di questa patetica offensiva sulla libertà di stampa in Rai. Chiediamo dunque formalmente al direttore Chiocci di invitare Ruotolo e i componenti della commissione Vigilanza del Pd in riunione di redazione ogni giorno per decidere cosa mandare in onda e cosa no”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, vicepresidente della commissione Vigilanza Rai.