Rai: Nevi, ‘da Report giornalismo pessimo e volgare’

Ottobre 22, 2023

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Un giornalismo pessimo, politicizzato, volgare, quello che contraddistingue la trasmissione Report. Non c’è critica, c’è denigrazione. C’è strategia politica di pessimo livello, in concomitanza con l’appuntamento al voto. Chiederemo conto alla Rai di tutto questo. Perché non esiste che i soldi dei contribuenti servano per alimentare campagna diffamatorie volgari ed eticamente scorrette”. Lo afferma Raffaele Nevi, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e portavoce del partito.