Rai: opposizioni in aula su Vigilanza, ‘bloccata da 7 mesi, intervengano presidenti Camere’

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag (Adnkronos) – Le opposizioni hanno portato in aula alla Camera il ‘caso’ della commissione di Vigilanza Rai dopo il nuovo nulla di fatto sulla presidenza della Tv di Stato. “La maggioranza per l’ottava volta non è venuta in Vigilanza, fa ostruzionismo e non consente di votare”, ha detto il capogruppo Pd nella bicamerale Stefano Graziano. “Non e’ possibile che la commissione venga bloccata ormai da 7 mesi dalla maggioranza”, gli ha fatto eco la capogruppo di Iv Maria Elena Boschi. Sulla stessa linea Gaetano Amato (M5s). “Chiediamo che i presidente di Camera e Senato incontrino la commissione di Vigilanza”, ha detto Marco Grimlandi (Avs).