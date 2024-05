Rai: Paita, ‘attacco a Boschi vergognoso, M5S senza pudore’

10 Maggio 2024

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “La ricostruzione raffazzonata e fantasiosa con la quale il Movimento 5 Stelle attacca Maria Elena Boschi, che in Commissione di vigilanza ha chiesto come mai la Rai debba ricorrere ai servizi del Fatto quotidiano e non utilizzare le tante professionalità interne, è vergognosa”. Lo dice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“Secondo i grillini – prosegue Paita – il governo di Matteo Renzi avrebbe occupato ogni possibile pertugio del potere; si dimenticano, o fanno finta di farlo, che in quella stagione non ci fu nessuna occupazione e che l’unica regola che venne seguita fu quella di rispettare la parità di genere, un unicum che non si è mai più verificato nella storia d’Italia. È francamente imbarazzante che chi, un tempo è stato teleguidato da Rocco Casalino, lanci questo tipo di accuse. Gli italiani sanno benissimo come i grillini hanno gestito la cosa pubblica, a partire dalla Rai e dall’informazione. Per rinfrescarsi la memoria sarebbe sufficiente ricordare di quando Giuseppe Conte, da presidente del consiglio, utilizzò il dramma della pandemia per far crescere il numero dei suoi follower sui social media. Per fortuna quella stagione è alle spalle e non tornerà più. Siamo ovviamente con Maria Elena della quale condividiamo in toto l’intervento e le parole”.