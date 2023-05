Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Dopo Fabio Fazio anche Lucia Annunziata lascia la Rai. Lo fa nel giorno in cui palazzo Chigi procede alle nomine dei telegiornali e dei tre generi. La giornalista, conduttrice di Mezz’ora in più, esprime in una lettera ai vertici aziendali il suo disagio non condividendo le modalità dell’intervento sulla Rai. Di certo da oggi l’offerta informativa della Rai è più povera”. Così Sandro Ruotolo, responsabile Informazione e cultura nella segreteria del Pd.