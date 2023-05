Rai: Pd contro Salvini, ‘ottusità e rancore, mai all’altezza del suo ruolo’

Maggio 14, 2023

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Non spetta a me difendere la professionalità di #FabioFazio. E non ci vuole un genio per capire che il suo addio alla Rai rappresenta un danno per l’azienda e il servizio pubblico. L’arroganza, l’ottusità e il rancore possono far parlare così. Ma un Ministro non può parlare così”, scrive su Twitter Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd, su Salvini.

“A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca (o scrivere su Twitter) e togliere ogni dubbio”, scrive su Twitter il senatore del Pd Antonio Misiani, responsabile economico del partito, replicando a Salvini su Fazio. “Non c’è che dire: che classe, che stile…@matteosalvinimi non perde occasione per farsi riconoscere. Mai all’altezza del ruolo che ricopre. Mai”, scrive Simona Malpezzi, senatrice del Pd.