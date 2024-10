Rai: Pd, ‘da cda lacrime di coccodrillo, manovra non investe su servizio pubblico’

24 Ottobre 2024

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Le ‘apprensioni’ del cda Rai sugli effetti della manovra sono lacrime di coccodrillo. La verità è che sono talmente appiattiti sulla maggioranza da non avere avuto il coraggio e la forza di far sentire la propria voce quando il governo stava costruendo una manovra che non investe nel futuro del servizio pubblico, che rende vane le tante promesse di assunzioni e stabilizzazioni e che, con lo stop al canone, graverà sui conti delle famiglie italiane”. Così il capogruppo democratico nella commissione di vigilanza Rai, Stefano Graziano.

“E’ da più di un anno che denunciamo come l’assenza di certezza sulle risorse, il mancato investimento in programmi di qualità e una politicizzazione mai vista stiano avendo gravi effetti in termini di ascolti. Ci auguriamo che, invece di definirci delle cassandre, l’azienda prenda atto del fatto che il governo, con Telemeloni, sta affossando il servizio pubblico televisivo”.