Rai: Pd, ‘Fuortes? Da governo colpo di mano, no a occupazione servizio pubblico’**

Maggio 4, 2023

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Con la norma ad personam approvata dal consiglio dei ministri per estromettere dal teatro San Carlo di Napoli il sovrintendente Stéphane Lissner per ‘offrire il posto’ all’attuale amministratore delegato della RAI Carlo Fuortes, il governo Meloni ha toccato il fondo. Il Partito Democratico si batterà in Parlamento e nel Paese per difendere l’articolo 21 della Costituzione. È essenziale, e ne va della sua sopravvivenza, che il servizio pubblico garantisca i punti di vista diversi, culturali e politici”. Così Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione parlamentare di Vigilanza Rai e Sandro Ruotolo, responsabile Informazione della segreteria nazionale del Pd.

“Ci opporremo come Partito Democratico, con tutte le nostre forze, all’occupazione della Rai e al giro di nomine che si preannunciano con organigrammi già confezionati dalla maggioranza parlamentare. La Rai è un’azienda pubblica patrimonio di tutti gli Italiani ha un Cda in carica e pienamente operativo. Quello della destra è il tentativo di un colpo di mano sulla libertà e l’autonomia della più grande azienda culturale del Paese”.