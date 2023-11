Rai: Pd, ‘Gasparri non utilizzi Vigilanza come manganello personale’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Evidentemente il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri ha deciso di utilizzare la commissione di Vigilanza Rai come suo manganello personale da agitare a piacimento contro le trasmissioni televisive che non sono di suo gradimento come Report, che, come ha lui stesso dichiarato oggi in audizione starebbe preparando ‘una puntata personale giustamente per vendetta perché poi l’uso del servizio pubblico, per vendetta è un privilegio che hanno i ranucci della situazione’”. Lo scrivono in una nota congiunta i componenti dem della commissione di Vigilanza Rai.

“Se Gasparri avesse intenzione di utilizzare la sua posizione in Vigilanza Rai per precostituire attacchi alle trasmissioni a lui sgradite che sono in procinto di trasmettere servizi che lo riguardano, sarebbe di una gravità inaudita che noi del Partito Democratico censuriamo nella maniera più netta”.