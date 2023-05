Rai: Pd, ‘no a norme ad personam, si rispetti scadenza naturale Cda’**

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Ci opporremo a una norma ad personam che consenta a questo governo di cambiare i vertici della Rai senza avere una minima idea di visione di ciò che deve essere la più grande azienda culturale italiana. La legge non prevede spoil system, e noi vogliamo rispettare la legge dello Stato italiano, e non le leggi ad personam della destra al Governo”. Lo dichiarano in una nota congiunta Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai e Sandro Ruotolo, responsabile Informazione e Cultura del partito.

“Per questo riteniamo che sia opportuno e doveroso ai sensi della legge rispettare la scadenza naturale del consiglio d’amministrazione. Siamo contrari a espedienti che minano il pluralismo e la democrazia. Il Governo si occupi piuttosto di fare il contratto di servizio e offra certezze e prospettive all’azienda per portare a compimento il piano industriale e salvaguardare il servizio pubblico”.