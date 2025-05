Rai: Pd, ‘nomine confermano che è megafono del governo, in arrivo TeleMeloni Tax’

22 Maggio 2025

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “La maggioranza continua a raccontare una Rai che non esiste: qualità assente, ascolti in calo, programmi che si fermano alle prime puntate a causa di evidenti flop. I dati di bilancio che il CdA intende valorizzare non corrispondono alla realtà di un servizio pubblico in crisi. La Rai di oggi non è più in grado di garantire un’informazione libera, ed è sempre più lontana dai suoi obblighi istituzionali. Le nomine in corso non premiano il merito, ma rispondono a logiche politiche che trasformano l’azienda in un megafono del governo. Non c’è alcuna volontà di recepire il Media Freedom Act per tutelare un’informazione indipendente. Così si espone l’Italia al rischio di infrazione europea. Saranno i cittadini a pagarne il prezzo, con una vera e propria tassa TeleMeloni”. Così i componenti democratici della Commissione di vigilanza Rai.