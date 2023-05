Maggio 15, 2023

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo assistito a leggi contra personam per cambiare assetti e guida della Rai e quello che ha fatto ieri Salvini” con quel ‘belli ciao’ ” da la misura di come questa destra interpreti purtroppo la gestione della Raia. Credo sia inqualificabile: in nessun altro paese in cui c’è un’informazione libera e democratica si assista a uscite come quella di Salvini”. Così la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, a Radio Immagina.