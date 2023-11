Rai: Pd, ‘situazione grave, vertici riferiscano in Vigilanza’**

Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Gli ascolti della Rai vanno male. Il canone viene tagliato e, di conseguenza, le risorse diminuiscono. L’indebitamento aumenta e non si vede all’orizzonte alcuna diminuzione degli sprechi”. Così i parlamentari Pd della commissione di Vigilanza Rai.

“La situazione del servizio pubblico radiotelevisivo è dunque grave e la risposta che giunge dall’azienda non solo non ci convince, ma rende la vicenda ancor più buia poiché i vertici Rai sembrano voler mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Chiediamo l’immediata convocazione in commissione di Vigilanza dei dirigenti Rai. Vengano a riferire al più presto dimostrando così di tenere al bene e al futuro del servizio pubblico”.