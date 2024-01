Rai: Pd, ‘sorprende presa posizione Conte a nostra proposta di riformarla insieme’

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Dopo l’incertezza di Conte su chi scegliere tra Biden e Trump, sorprende questa presa di posizione invece molto chiara sulla Rai e sulla nostra proposta di riformarla insieme”. Così fonti del Pd.

“E’ vero che non è un problema che nasce con il governo Meloni, ma -continuano le stesse fonti- questo non significa che non si possa provare a risolverlo con un’iniziativa comune, tanto più con l’impegno di Elly Schlein, che ha la credibilità necessaria per farlo, non avendo mai partecipato a lottizzazioni del passato”.