Rai: Pd Vigilanza, ‘Ad risponda su situazione interna Tgr’

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Chiediamo alla Rai con urgenza come intende procedere per la situazione della Tgr. Apprendiamo dal sindacato dei giornalisti Rai che la situazione al momento all’interno della Tgr è alquanto critica poiché la produzione delle immagini per i tg viene esternalizzata invece di usufruire delle risorse interne, e ad oggi i budget sono insufficienti per coprire tutte le notizie, i servizi sempre più ridotti, telegiornali sempre più capoluogo-centrici, perché non ci sono risorse per coprire i territori, pregiudicando la missione stessa di servizio pubblico per il territorio affidato proprio alle Tgr. Chiediamo pertanto un immediato intervento dell’Ad Rai”. Così in una nota i parlamentari Pd della commissione di vigilanza sulla Rai che hanno presentato una interrogazione all’Ad Rai.